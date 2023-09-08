Artan susuzluk

Bir kişinin normalden daha sık veya diğer insanlara göre daha sık idrara çıkmasının birçok nedeni vardır. Çok fazla sıvı içtikten sonra mesane tahrişi veya daha düzenli banyo molaları, insan olmanın ve mesaneye sahip olmanın bir parçasıdır. Yüksek kan şekeriyle bağlantılı olarak artan idrara çıkmanın diğer tarafı dehidrasyondur ve bu da aşırı susuzluğa yol açabilir. Ne yazık ki susuzluk, çok yüksek kan şekerinin en yaygın belirtilerinden biridir. Aşırı susama ve dehidrasyon, böbreklerin çok fazla kan şekerini (Self yoluyla) aşırı telafi etmesinden kaynaklanan artan idrara çıkmanın yan etkileridir.

Yüksek kan şekerinin bu 2 belirtisi birlikte çalışarak görünüşte sonsuz ve kısır bir döngü yaratır. Vücudunuz susuz kalmanın bir sonucu olarak susamaya başlar ve bu nedenle daha fazla su içersiniz. Ne kadar çok su veya diğer içecekler içerseniz o kadar çok idrara çıkmanız gerekir. Ne kadar sık ​​idrara çıkarsanız o kadar susuz kalırsınız ve dolayısıyla daha fazla su içmeniz gerekir.