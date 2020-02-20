20 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Kan donduran vahşet! 20 yıldır kayıp gencin katilleri annesi ve kardeşleri çıktı

Gaziantep'te 20 yıl önce kaybolan gencin, kan donduran bir vahşete kurban gittiği ortaya çıktı. Korkunç olay, arazi anlaşmazlığında gelinin ihbarıyla çözüldü. Kayıp gencin, şahsın annesi ve kardeşleri tarafından öldürülerek tarlaya gömüldüğü tespit edildi. Zanlıların gösterdiği yerde yapılan kazıda insan kemikleri bulundu

20.02.2020 - 13:58 | Güncelleme:
gaziantep'te 20 yıldır kayıp gencin katilleri annesi ve kardeşleri çıktı
İHA

Gaziantep'te aile arasındaki arazi anlaşmazlığında gelinin ihbarıyla, 20 yıldır kayıp olan Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 20 yıl önce cinayet işlediğini iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda kocası Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ileri sürdü.

EVLERİNİN YAKININDAKİ ARAZİYE GÖMMÜŞLER

O dönemde 23 yaşında olan ve eşinden ayrılmış olan Gündüz Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiğini iddia eden E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi.

KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

E.K.'nın ifadeleri üzerine harekete harekete geçen jandarma ekipleri tarafından Araban Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile gelin Karademir ailesinin evinin 2 kilometre uzağındaki Çöplü mevkiindeki arazide kazı çalışması yapıldı. Karademir ailesine ait olan arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kazı çalışmalarında bulunan kemikler üzerine aralarında Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Yapılan soruşturma kapsamında Çöplü mevkiinde bulunan kemikler toplanarak önce jandarmaya, ardından ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin gerekli testlerin ardından DNA'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Haziranda evlenmişlerdi... Flaş haber
Haziranda evlenmişlerdi... Flaş haber
Görenleri şaşkına çeviren manzara
Görenleri şaşkına çeviren manzara
Çiftçinin tilkiyle sohbeti güldürdü
Çiftçinin tilkiyle sohbeti güldürdü
Görenleri gülümseten pozlar!
Görenleri gülümseten pozlar!
Otomobil demir yoluna devrildi: 1 ölü
Otomobil demir yoluna devrildi: 1 ölü
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
Bartın’da fabrika deposunda yangın
Bartın’da fabrika deposunda yangın
Ankara'da sahte içki operasyonu
Ankara'da sahte içki operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X