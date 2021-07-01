Ölmeden önce akılalmaz şiddet! 4 kişi için yakalama!

DHA

İstanbul Sultangazi'de, maden ocaklarında oluşan çukurda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yanında bulunan 2 kız arkadaşı gözaltına alışmış; ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

4 ARKADAŞI İÇİN YAKALAMA KARARI

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü yer almıştı. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

Çakal'ın birlikte pikniğe gittiği 4 arkadaşı, intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etmişti. Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı.

ÖLÜMÜ ÖNCESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

DÜŞTÜĞÜ UÇURUM KENARINDA DÖVÜLMÜŞ

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü yer alıyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor.

Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.