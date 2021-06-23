Duygu Delen davasında sıcak gelişme!

Gaziantep’te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4’üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan’ın evine gelen polisler, Kaplan’ı gözaltına aldı.

Tekrar tutuklama kararı Mehmet Kaplan'ın yüzüne okundu. Gözaltına alındıktan sonra geceyi emniyette geçiren sanık Mehmet Kaplan, öğle saatlerine doğru 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede tekrar tutuklama kararı yüzüne okunan Mehmet Kaplan, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.