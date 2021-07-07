Beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu!

İstanbul Küçükçekmece'de dün saat 15.30 sıralarında Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde insanın kanını donduran bir kaza meydana geldi. Sefaköy istikametine giden M.Ç.'nin kullandığı beton mikseri caddenin karşısına geçmeye çalışan Hülya A.'ya çarptı.
KAZADA KADININ BACAĞI KOPTU
DHA'da yer alan habere göre beton mikserinin altında kalarak ağır yaralanan kadının bacağı koptu. Çevredekilerin seslendiği şoför, beton mikserini durdurdu. Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BETON MİKSERİNİN ALTINDAN ÇIKARILDI
Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tonlarca ağırlığındaki beton mikserinin altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
HAYATİ TEHLİKESİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hülya A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
MİKSER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı.
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