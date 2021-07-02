15 yaşında kalbinden bıçaklandı!

DHA

Samsun'da, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Şinasi Tekcan (15) ile arkadaşı E.S. (16) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan´ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şinasi Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.