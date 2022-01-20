Kan donduran görüntü! Eşeklere ne oldu?

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Yurt genelindeki soğuk hava, hayvanlar için ölümcül bir tehlikeye neden oluyor. Özellikle Türkiye'de kışın en çetin geçtiği Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı sahipsiz ya da kaderine terk edilmiş hayvanların acı haberleri geliyor.

Sosyal medyada dolaşan ve izleyenin kanını donduran görüntülerin Van'ın bir köyünde çekildiği öne sürüldü. Ahırın dışında bırakılan 4 eşeğin donarak can verdiği iddiası ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Angels Farm Sanctuary Tr (Türkiye'nin ilk ve en büyük çiftlik hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği) Twitter hesabında "Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar" bilgisi paylaşıldı.

Görüntünün Van'da değil Siverek'te çekildiği de bir diğer iddia ortaya atılırken 2013 yılında kaydedilen bir başka görüntünün de bu olayla karıştığı anlaşıldı. 2013 yılındaki olayda eşekler kurtarılarak ahırlara götürülmüştü.

Dün de Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu eşekler güvenli barınaklara yerleştirildi.

Bugün ise Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde bulunan at maalesef soğuğa dayanamayıp donarak can verdi.