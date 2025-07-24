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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran cinayet! Annesini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kan donduran cinayet! Annesini öldürdü!

        Mersin'de kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı annesi Belkıs Durmuş'u bıçaklayıp öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:43
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        Kan donduran cinayet! Annesini öldürdü!
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        Mersin'in Mut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.D. (47), tartıştığı annesi Belkıs Durmuş'u (67) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen A.D., annesi Belkıs Durmuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışma büyüyünce A.D., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belkıs Durmuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan A.D. ise emniyete götürüldü.

        Belkıs Durmuş'un eşinden bir süredir ayrı olduğu ve oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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