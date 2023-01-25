Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kan davası dehşeti | Son dakika haberler: Sokakta kurşun yağmuru! - Adana haberleri

Kan davası dehşeti! Sokakta kurşun yağmuru!

Adana’da, 21 yaşında olan Ahmet Kurt, kan davalısı olduğu öğrenilen C.P., tarafından sokakta silahla öldürüldü. Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısını her yerde arıyor

Giriş: 25.01.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kan davası dehşeti | Son dakika haberler: Sokakta kurşun yağmuru! - Adana haberleri
Kan davası dehşeti! Sokakta kurşun yağmuru!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Ahmet Kurt, kan davalısı oldukları C.P. tarafından mahallede silahla vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre zanlı olay yerinden kaçarken çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Kurt hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Kurt’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.