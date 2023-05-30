SODYUMUN GIDA KAYNAKLARI
Popüler inanışın aksine, çoğu Amerikalının diyetinde yemeğinize tuz eklemek genellikle önemli bir sodyum kaynağı değildir. Dolaşımda yayınlanan araştırmaya göre, sodyumun yüzde 71'i işlenmiş gıdalardan ve evden uzakta hazırlanan gıdalardan geliyor. Başlıca sodyum suçluları, hazırlanmış şarküteri sandviçleri, pizza, çorba, tuzlu atıştırmalıklar, kümes hayvanları, makarna yemekleri, hamburgerler ve yumurta bazlı yemekleri içerir. Bundan sonra, yüzde 14'ü gıdalarda doğal olarak bulunan sodyumdan, yüzde 5,6'sı yemek pişirirken eklenen sodyumdan ve yaklaşık yüzde 5'i de yemeden önce yiyecekleri tatlandırmak için kullanılan tuzdan gelir.