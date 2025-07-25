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        Haberler Gündem Ege Kamyonunu konrol ederken başka kamyonun altında kaldı | Son dakika haberleri

        Kamyonundaki arızayı kontrol için inen sürücü başka bir kamyonun altında kaldı

        İzmir'in Tire ilçesinde kamyonundaki arızayı kontrol etmek için aracından inen sürücü, bir başka kamyonun arkadan çarpması üzerine olay yerine hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:23
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        Kamyonunu konrol ederken başka kamyonun altında kaldı
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        İzmir'deki kaza, saat 18.00 sıralarında Mahmutlar köyü yakınlarında Akarca Ovası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonuyla İzmir'den Tire istikametine seyir halinde olan Murat Olgaç, kamyon arıza yapınca sağa çekip aracından indi. Olgaç, aracındaki yağ kaçağını kontrol ettiği sırada arkadan gelen bir başka kamyonun çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 42 yaşındaki Murat Olgaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Talihsiz sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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