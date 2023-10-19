Kamyonun yüküne dayanamayan köprü yıkıldı!

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen resmi plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinin Çat Mezrası yakınlarında bulunan bir köprünün üzerinden geçti.

İHA'da yer alan habere göre kamyonun yüküne dayanamayan köprü aniden yıkıldı. Köprüyle birlikte dere yatağına düşen kamyon şaha kalkarken kamyonda bulunan kum ise dere yatağına döküldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.