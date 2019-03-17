Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi’nde kelimenin tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, arızalanan park ve bahçe sulama kamyonu, park halindeyken yokuş aşağı hızla hareket etti. Belediye kamyonu önce park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı.

ŞANS ESERİ ÖLEN OLMADI

İHA'da yer alan habere göre kamyon daha sonra bir binanın bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.