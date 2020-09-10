Kamyonun çarptığı öğrencinin ölümüne ilişkin davada şoföre 3 yıl 10 ay hapis cezası

AA

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 16. celsesine 5 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık şoför Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada 4 sanığın ise beraati istendi.

Anne Nesrin Aslan ise "Ben inancımı korumak istiyorum, vicdanın olduğuna inanmak istiyorum, adalet duygusunun ölmediğini düşünmek istiyorum. Yüzlerce insan öldü hafriyat kamyonlarında." diye konuştu.

Sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 42 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, sanık Zafer Karasaçlı'ya verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının da 26 bin 425 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise beraatine karar verildi.

Böylece kazanın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 4 yıl sonra davada karar çıkmış oldu.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ AŞ'ye verildiği, belediyeyle adı geçen firma arasında 8 Şubat 2016'da sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı ifade edilmişti.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Anadolu Yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydedilmişti.