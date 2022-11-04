Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Elbistan ilçesinde K.I. idaresindeki 01 AFM 210 plakalı kamyon, Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Besey Karabacak'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabacak kurtarılamadı.

Sürücü K.I. gözaltına alındı.