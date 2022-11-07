Kamyonun çarptığı bisikletliden acı haber!

İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Torbalı-Selçuk kara yolunun Belevi Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle ilerleyen Şevket Kıvılcım'a (34) çarptı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Kıvılcım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçtığı öğrenilen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.