Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Bilecik'te, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Erat (67), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bilecik-Bozüyük kara yolu Küplü köyü kavşağında meydana geldi. Hümmet Ş. yönetimindeki kamyon, kavşaktan dönüş yapan İsmail Erat'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan İsmail Erat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Hümmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.