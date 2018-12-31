Uyarıların ardından yaşandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞANTİYE ALANINDA GEZME ANLARI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce çevredeki esnafla sohbet eden Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor. Şantiye alanında bir süre dolaşan Büyükyazı'ya şantiye görevlileri dışarı çıkması konusunda uyarıda bulunuyor. Kapıya doğru yönelen Büyükyazı bu sırada şantiyeye geri manevra yapan kamyonun altında kalıyor. Kaza sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Ö.'nün ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.