Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş birliği kapsamında başlattığı ‘platooning-otonom konvoy’ projesinin ilk geliştirme aşaması tamamlandı. Geçtiğimiz yıl başlayan projenin çıktılarının kamyon taşımacılığında kullanılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, iki Ford Trucks çekicisi konvoy şeklinde yola çıkarak otonom halde mesafe kat etti.

“Platooning” ismi ile tanıtılan söz konusu teknolojisinin Ford Otosan Ürün Geliştirme ile AVL’nin Türkiye ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik ekiplerinin iş birliği ile geliştirildiği bildirildi.

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, "Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Projenin, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük etmesini istiyoruz. Ar-Ge projesi karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akılllı ulaşıma olanak sağlayacak. Projenin sonraki safhalarında ve uzun vadede “SAE-Seviye 4” Otonom sürüş fonksiyonlarını geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-to-Hub) Otonom Otoban Taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'AĞIR TİCARİYE OTONOM TEKNOLOJİSİNİ KAZANDIRACAĞIZ'

Platooning teknolojisinin sağlayacağı faydalardan ve sistemin işleyişinden bahseden AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, "Proje ile araçların otonom sürüş seviyelerinin artırılmasını ve en sonunda sürücüye dahi ihtiyaç duymayacak düzeye ulaşmasını hedefliyoruz. Platooning-otonom konvoy teknolojisinin toplam sahip olma maliyetini azaltma ve yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları bulunmaktadır. Belirtilmesi gereken bir nokta da tüm otonom sürüş seviyelerinde uygulanabilecek güvenlik artışıdır. Halihazırda, projenin birinci aşamasında direksiyon, gaz ve fren kontrolü otoban koşullarında otonom olarak yönetilmiştir, fakat şimdilik sürücünün yolu izlemesi ve beklenmedik bir durumda aracın kontrolünü ele alması gerekiyor. En nihayetinde ise tüm sistemin sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışmasını hedefliyoruz. Bu, otonom sürüşe geçişin, taşımacılığı daha düşük maliyetli ve güvenli hale getirmesi ve sürücü eksikliğine bir çözüm olması anlamına geliyor" diye konuştu.

Platooning modunda ilerleyen filonun, trafiği engellemenin aksine, trafik akışını düzenleyeceği ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini arttıracağını kaydeden Dreisbach, "Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için, konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek. Ek olarak, platooning sayesinde araçlar birbirini çok yakından takip edebilecek ve maruz kaldıkları ortalama rüzgar direncinin azaltılması ile yakıt tasarrufu sağlanabilecek" dedi.