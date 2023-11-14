Hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
A.S. (34) idaresindeki kamyon, Saraydüzü mevkisinde K.Ç'nin (45) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki M.Y., (30) yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlardaki R.Ç. (17) ve H.T, (41) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü K.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.