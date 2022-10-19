Kamyonla çarpışan otomobilde bir aile yok oldu

Gaziantep'te, kamyon ile çarpışan otomobilde aynı aileden biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yamaçoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İmdat A. (47) yönetimindeki otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile yanındaki eşi Necla (47) ve çocukları K.A. (7), hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.