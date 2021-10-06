Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik’ bir çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonet içerisinde kimlik belgeleri olmayan 14 Afgan göçmen bulundu.

Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 14 Afgan uyruklu düzensiz göçmen emniyete götürüldü. Araç sürücüsü hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapılarak şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Afgan göçmenlerin, adli ve idari işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne bağlı geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.