Kamyonetteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında - ANTALYA

Serik ilçesinde D-400 kara yolunda seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonetin kasasındaki tente üzerinde yatan kişi, rahat tavırlarıyla görenleri şaşırttı.Tehlikeli yolcuğun bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bazı sürücüler rahat davranışlar sergileyen kişiye tepki gösterdi.

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