Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - ORDU

Yaşar Ç. yönetimindeki 52 DD 730 plakalı sebze yüklü kamyonetle Hüseyin K'nin kullandığı 22 BD 233 plakalı otomobil, Ünye-Fatsa kara yolu Cezaevi sapağında çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Fatih Ç, Rıza A. ve Sadık A. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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