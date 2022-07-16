Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

DHA

Aksaray'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Aşır Karaca (53) öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Armutlu köyü girişinde meydana geldi. Aşır Karaca idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Porsuk (52) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Mehmet Porsuk ile yanındaki Şule Yıldız (28), Adem Yıldız (29), Ahmet Kaygısız (69), Mürüvvet Kaygısız (70) ve Sevim Yıldız (3) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aşır Karaca'nın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.