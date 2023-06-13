Kaza, saat 19.20 sıralarında Hamdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Adem A. yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonet ile Halil K. (25) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan akrabası Halil K. (9), sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Halil, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsünün ifadesini alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.