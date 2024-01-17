Kamyonetle bariyerin arasına sıkıştı

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İHA'nın haberine göre, Eşref K. idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yolun sol şeridinde kaldı. Ardından taş ile jant kapağını alarak kamyonetin yaklaşık 30 metre gerisine koyarak diğer sürücüleri uyardı.

Efe Belin (18) yönetimindeki motosiklet, duran kamyoneti ve uyarı işaretini göremeyerek bariyer ile kamyonetin arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü yerde kanlar içerisinde kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine gelen Efe Balin’in annesi, acı haber sonrası sinir krizi geçirdi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.