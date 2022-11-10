Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü

AA

Sakarya'da, süt kamyonetinin çarptığı yaşlı kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Mahallelerden süt toplayan E.K, Çamtepe Mahallesi'nde bir evden süt almak için kamyonetini park etti. Sütü aldıktan sonra kamyonetle geri manevra yapan E.K. bu esnada Fatma Yıldırım'a (83) çarptı.

Durumu fark eden sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.