Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Önder Akar olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 27.11.2022 - 22:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Mustafa A. (39) yönetimindeki kamyonet, önünde giden Önder Akar idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Önder Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
Çin
Çin "Yaogan-36" uydularını fırlattı
Otomobil üç metreden düştü! 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil üç metreden düştü! 2 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.