Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya şehir merkezinde hastane kavşağında meydana geldi. A.A idaresindeki 37 ET 522 plakalı kamyonet, 12 yaşındaki Hasret Melek Helvacıoğlu'nun kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, ağır yaralan Hasret Melek, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.