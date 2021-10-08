Kamyonet sürüye daldı: 32 koyun öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Van'ın Muradiye ilçesinde Van-Çaldıran karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çaldıran'dan Van istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AS 017 plakalı kamyonet, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 32 koyun ölürken, kamyonette bulunan 3 kişi de yaralandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolu trafiğe kapatırken, Muradiye Belediyesi ekipleri de ölen koyunları topladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle araç içerisinde sıkışan 3 kişi çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.