Kamyonet sürücüsünün feci sonu

Feci kaza, Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi.

Çamlıyayla'dan Tarsus'a seyir halinde olan Ayhan Koruyan idaresindeki 06 DTM 51 plakalı kamyonetle dönüş almaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.