Kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN

AA

Sinan Tok (28) idaresindeki 23 BM 597 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Alabalık Tesisleri'nde, şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçtaki kardeşleri Fatih (39),Fehmi (21) ve Hanefi Tok (29) ile kuzenleri Melih (18),Harun (29) ve İlyas Üsmen (25) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Araçta bulunanların, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Yalova'dan memleketleri Ağrı'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.