Kamyonet kasasındaki araç şaşkına çevirdi!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi.
İHA'nın haberine göre ilginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.
FSM Köprüsü Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde kamyonet kasasına atılmış araç şaşkınlığa sebep oldu.
Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı.
Sürücüler o anları kaydederken, akıllara ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araç geldi.