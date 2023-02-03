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Kamyonet kasasındaki araç şaşkına çevirdi!

İstanbul Başakşehir'de çöpe atılan otomobilin ardından bu kez de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilginç bir görüntü kaydedildi. Şaşırtan olayda bir kamyonetin kasasında araç taşıdığı görüldü

Giriş: 03.02.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kamyonet kasasındaki araç şaşkına çevirdi!
Kamyonet kasasındaki araç şaşkına çevirdi!
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İHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi.

İHA'nın haberine göre ilginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

FSM Köprüsü Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde kamyonet kasasına atılmış araç şaşkınlığa sebep oldu.

Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı.

Sürücüler o anları kaydederken, akıllara ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araç geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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