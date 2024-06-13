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        Haberler Gündem Güncel Kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:08
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        Kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Şanlıurfa'da Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki kamyonet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde İhsan Kaya idaresindeki plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #Şanlıurfa
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
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