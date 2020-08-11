Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - SAMSUN

AA

Alınan bilgiye göre, Osman Türkel (50) idaresindeki 06 DA 2017 plakalı kamyonet, Vezirköprü Havza kara yolu Dörtyol kavşağında, Dursun Güney'in (55) kullandığı 55 ABF 639 plakalı motosikletle çarpıştı.Yola savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Güney ile kamyonet sürücüsü Osman Türkel ve yanındaki Emine Türkel (86) yaralandı.Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Güney müdahaleye rağmen kurtarılamadı.