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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyondan kopan lastik durakta bekleyen kızı çarptı | Son dakika haberleri

        Seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

        Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik önce otobüs durağına ardından hareket halindeki TIR'a çarptı. Olay sırasında durakta bekleyen Feyzanır K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralandı, TIR'da ise hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:14
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        Kamyondan kopan lastik durakta bekleyen kızı çarptı
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        Yürekleri ağza getiren olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk K. yönetimindeki kamyon seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı. Yuvarlanan lastik, önce yol kenarındaki otobüs durağına, oradan da sekerek seyir halindeki TIR’a çarptı.

        Yaşanan olay sırasında durakta bekleyen Feyzanur K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralanırken, TIR’da ise hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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