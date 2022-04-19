Kamyondan fırlayan lastik can aldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Plakası alınamayan kamyondan fırlayan lastik, karşı şeritte seyir halindeki Mehmet Tekeli (30) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Tekeli'nin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. 5 aylık evli olan talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.