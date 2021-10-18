Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı!

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, pamuk tarlasında çalışan Nizamettin Alkan, toplanan balyaları kamyona yüklemeye çalışırken üzerine pamuk balyası düştü.

DHA'nın haberine göre, çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan'ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nizamettin Alkan'ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.