Kamyoncunun feci sonu!

Artvin'in Borçka ilçesinde üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hayatını kaybetti.

Yaşar Öztürk, kamyonla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Kamyondan indirilen tomrukların biri Öztürk'ün üzerine düştü. Tomruğu Öztürk'ün üzerinden kaldıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.