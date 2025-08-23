Kamyona yol verdi duran araca çarptı!

İstanbul'da olay, 20 Ağustos Çarşamba günü Avcılar ilçesinde, Yeşilkent Mahallesi Atilla İlhan Caddesi'nde yaşandı. Caddede otomobil ile ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen kamyonun geçmesi için manevra yaptı.

DURAN OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI DHA'daki habere göre bu sırada park halindeki otomobile çarpan sürücü, durmadan uzaklaştı. Otomobilinde hasar oluşan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu.

POLİS, SÜRÜCÜYÜ ARIYOR Polis kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.