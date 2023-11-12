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        Haberler Gündem Trafik Kamyona çarpan motosikletli öldü

        Kamyona çarpan motosikletin genç öldü

        Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:43
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        Kamyona çarpan motosikletli öldü
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        Gaziantep'te to tamirciliği yapan Can Malat (25), gece saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken park halindeki kamyona arkadan çarptı.

        İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Malat, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri gaziantep
        #motosiklet
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