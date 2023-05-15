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'Kamyon'un prömiyeri gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2022-2023 sezonundaki yeni oyunlarından biri olan ‘Kamyon’, Mezitli Kültür Merkezi’nde yapılan prömiyerde seyirciyle buluştu

Giriş: 15.05.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
'Kamyon'un prömiyeri gerçekleşti - Magazin haberleri
'Kamyon'un prömiyeri gerçekleşti
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İHA

Kamyonları bozulunca ıssız bir yolda kalan 4 kişi ve bekledikleri tamircinin üzerine kurulan oyun, toplumun belirli kesimlerinin çalışma şartlarını ve zorlu hayat mücadelesini konu ediyor.

Memet Baydur’un yazdığı ‘Kamyon’ isimli eser, Necati Kutlu’nun yönetmenliğinde sahnelendi. Tamer Çelik’in Dramaturg olarak üstlendiği oyunun dekor kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Salim Yücel, müziklerini de Ömür Çil ve Emrah Oğuz yaptı.

"SEYİRCİMİZ DE OYUNU ÇOK SEVDİ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, oyun hakkında bilgi vererek, “Memet Baydur, Türk tiyatrosunun çok önemli yazarlarından biridir. Onun çok sevilen ve çok tercih edilen bir oyunu olan 'Kamyon’u sahneledik. Gayet güzel bir çalışma oldu. Seyircimiz de oyunu çok sevdi” dedi.

"MUTLULUKLARIMIZI ÇOĞALTACAĞIZ"

Pandemi ve yaşanan depremler dolayısıyla zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Savaş, bu sürecin atlatılmasına sanatla destek olmak istediklerini belirterek, “Halkımızla tiyatroda buluşarak, üzüntülerimizi hafifletecek, mutluluklarımızı da çoğaltacağız” şeklinde konuştu.

Mersinlileri tiyatro oyunlarını izlemeye davet eden Savaş, oyunun toplumda karşılığı olan karakterlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Seyircilerimizin sahnede gördükleri her karakter, aslında toplumun içinde karşılığı olan karakterler. Seyircimiz oyunlarımızda bazen belki kendini bulacak, belki bir tanıdığını bulacak, belki de oyunu Türkiye’nin şu anki haline benzetecek” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR AKŞAMDI"

Oyunu izlemeye gelen tiyatroseverlerden Aydan Yalçın da, “Ben oyunu çok merak ediyordum, çok güzel buldum. Çok insani, çok sosyal, kıymetli ve güzel konulara değinildi. Oyuncular çok başarılıydı. Bence koreografi ve her şey bir bütünlük içinde çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hepimiz için güzel bir akşamdı” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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