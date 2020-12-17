Kamyon panjuruna sıkışan şahin kurtarıldı

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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, TEM otoyolu Tarsus-Adana bölümünde yer alan bir dinlenme tesisi içinde park halindeki kamyonun panjur bölümüne şahin sıkıştı.

Kuşu fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği arama kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine hemen harekete geçen İtfaiye ekipleri, hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağ kanadında parçalı kırık oluşan şahin, tedavi altına alındı.

Tarsus Doğa Parkı'nda yer alan klinikte görevli veterinerlere teslim eden İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, "Gelen bir ihbarda, bir şahinin otoyol tesisinde bulunan kamyonun panjur bölümüne sıkıştığı bildirildi. Ekiplerimizle olay yerine intikal ederek, kanadından yaralanan şahini çıkartıp, muhafaza altına aldık. Şu anda klinikte görevli arkadaşlara teslim ettik. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur ve doğal yaşamına geri döner" dedi.