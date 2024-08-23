Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
D-100 kara yolunun Düzce istikametinde seyreden yabancı uyruklu Hasan K'nin (17) kullandığı motosiklet, Gümüşova ışıklı kavşakta aynı istikamete ilerleyen Adem K. (44) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk dildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede Hasan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan yabancı uyruklu Cemil K. (29) ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde kavşaktan dönen kamyon ile motosikletin çarpıştığı yer alıyor.