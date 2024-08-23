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        Haberler Gündem Güncel Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:57
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        Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        D-100 kara yolunun Düzce istikametinde seyreden yabancı uyruklu Hasan K'nin (17) kullandığı motosiklet, Gümüşova ışıklı kavşakta aynı istikamete ilerleyen Adem K. (44) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk dildi.

        Sağlık personeli yaptığı incelemede Hasan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan yabancı uyruklu Cemil K. (29) ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde kavşaktan dönen kamyon ile motosikletin çarpıştığı yer alıyor.

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        #düzce
        #trafik kazası
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