Kamyon kasasından 62 göçmen çıktı

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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun kasasından 62 göçmen çıktı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu sabah saat 08.20 sıralarında Muradiye ilçesinde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonun kasasında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 62 göçmen bulundu.

Göçmenler işlemleri yapılmak üzere il göç idaresine teslim edildi. E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. gözaltına alındı.