Adil Bölkü yönetimindeki 34 UH 1226 plakalı kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki 34 DOB 994 plakalı servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çarpıştı.

Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.