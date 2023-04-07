Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacağı açıklandı. Bu sene ataması gerçekleştirilecek 517 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556’ya ulaşacak. Peki, 2023 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak, ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...