ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI KADRO DAĞILIMI
Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 146’sının ataması öğrenim durumları itibarıyla arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.