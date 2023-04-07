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Kamuya 517 yeni atama: 2023 kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından adayların gözü "Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ile ilgili bilgiler...

Giriş: 07.04.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacağı açıklandı. Bu sene ataması gerçekleştirilecek 517 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556’ya ulaşacak. Peki, 2023 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak, ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

  • KAMUYA ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

  • ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI KADRO DAĞILIMI

    Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 146’sının ataması öğrenim durumları itibarıyla arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip,  kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

  • Ayrıca, 243’ünün memur, 102’sinin hizmetli ve 26’sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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