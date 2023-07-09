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        Kamuya 263 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Gerçekleşecek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacağı açıklandı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 12:31
        Kamuya 263 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Gerçekleşecek
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verileceği açıklandı.

        TOPLAM RAKAM 48 BİM 819'A ULAŞACAK

        Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 82’sinin ataması öğrenim durumları itibarıyla avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atamaları yapılacağı belirtildi.

        11 Temmuz 2023 tarihinde ataması yapılacak 263 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 819’a ulaşacak.

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