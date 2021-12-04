Türkiye’nin uzun yıllardır uyguladığı "Kamu Özel İşbirliği" (KÖİ/PPP) modeli, PPP proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılacak.
İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi'nden (PPPCOE) yapılan açıklamaya göre, PPPCOE, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, altıncısı düzenlenen "İstanbul PPP Haftası" 6-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
30 ülkeden PPP proje sorumlusu bürokratlar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası yatırımcılar, PPP alanında çalışan akademisyenler ve altyapı yatırımlarında görev alan yerli ve yabancı şirketler etkinlik kapsamında bir araya gelecek. Türkiye’nin uzun yıllardır başarı ile uyguladığı "Kamu Özel İşbirliği" modeli anlatılacak.
PROJELERE GLOBAL İLGİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi ve Dünya Kamu Özel İşbirliği Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Rusya'nın PPP haftasına ilk kez etkin bir ekiple katıldığını aktararak, "Son dönemlerde ilişkilerin yeniden gelişmeye başladığı Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai PPP Merkezi Başkanı da programda yer alacak. Gelişen KÖİ pazarlarından Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan yine programda sunumlarını Türk iş dünyası temsilcileri ile paylaşacak” değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, Türkiye’nin KÖİ projelerinin global pazarlarda büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Projelerden edinilen dersler, deneyimler, yine uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri tarafından anlatılacak. IFC global KÖİ direktörü, Türkiye Sorumlu Müdürü ve etkin bir ekip de programda hazır bulunacak. İslam Kalkınma Bankası’nın üye ülkelerin kapasite geliştirilmesi amacıyla destek olduğu etkinlikte bankanın Türkiye operasyonları aktarılacak. Etkinlik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açılış töreninde KÖİ projeleri ile ilgili bilgileri uluslararası katılımcılarla paylaşması planlanıyor" dedi.
Etkinliğin ana davetlilerinden birisinin de OECD Altyapı Forumu Eski Başkanı Thomas Barret’in olacağı bilgisini veren Aydın, “IMF, EBRD, ISDB, IFC, LTTIA gibi kurumların da hazır bulundukları etkinliğin ana teması ‘KÖİ Projelerinin Birlikte Geliştirilmesi’ olarak seçildi. Özellikle Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Körfez ülkelerinden gelen katılımcılar ülkelerindeki PPP projelerini detaylı olarak sunacakları etkinliğin salgın sonrası artan altyapı ihtiyaçlarına en etkin şekilde nasıl çözülebileceği konuları ele alınacak. Yatırımlar konusunda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kriterleri gibi başlıklarda uluslararası kuruluşların ne tür çalışmalar yürüttüğü detaylı bir şekilde tartışılacak” ifadelerini kullandı.
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